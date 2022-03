Morawiecki: Biden, Johnson, Macron, Scholz, navštívte aj vy Kyjev

Varšava 17. marca (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý spoločne s predsedami vlád Česka a Slovinska v utorok navštívil Kyjev, vyzval aj ďalších svetových lídrov, aby takisto podnikli takúto cestu na podporu Ukrajiny, ktorá už tri týždne čelí agresívnej ruskej ofenzíve.



"Vyzývam (nemeckého) kancelára (Olafa) Scholza, (britského) premiéra (Borisa) Johnsona, amerického prezidenta (Joea) Bidena a francúzskeho prezidenta (Emmanuela) Macrona a všetkých šéfov vlády štátov Európskej únie, aby takisto odcestovali do Kyjeva," povedal Morawiecki v rozhovore pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Bild.



"Mali by sa pozrieť do očí ženám a deťom a pomôcť im zachrániť ich život a samostatnosť (ich krajiny)," uviedol šéf poľskej vlády. Dodal, že Ukrajinci predsa bojujú "za hodnoty Európy a západného sveta".



Morawiecki tiež naďalej žiada NATO o pomoc pri riešení konfliktu na Ukrajine. Vzhľadom na ruskú inváziu potrebuje Kyjev podľa jeho slov "pomoc od slobodného sveta". "To môže znamenať vytvorenie bezletovej zóny alebo spustenie humanitárnej misie na záchranu ľudských životov," priblížil.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu po mimoriadnom stretnutí ministrov obrany členských krajín Aliancie zdôraznil, že panuje "zhoda v tom, že NATO by nemalo vyslať na Ukrajinu nijaké pozemné ani vzdušné sily".



Morawiecki od nemeckej vlády okrem toho žiada zákaz dovozu ruskej ropy a plynu. "Pretože kto chce zastaviť Putinovu vojnovú mašinériu, musí zastaviť import ropy a plynu z Ruska," zdôraznil. Preto je podľa neho nutné, aby Nemecko a EÚ čo najskôr zaviedli "úplné energetické embargo voči Rusku". Keď ruskému prezidentovi Vladimirovi "Putinovi dôjdu ruble a doláre, potom sa skončí aj jeho vojna", poznamenal. "Pretože potom jeho krajina skrachuje," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer v Kyjeve rokoval s Petrom Fialom, Mateuszom Morawieckym a Janezom Janšom, ktorí pricestovali do hlavného mesta Ukrajiny vlakom. Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski.