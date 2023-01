Morawiecki bude v pondelok rokovať so Scholzom o tankoch pre Ukrajinu

Varšava 14. januára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki pocestuje v pondelok do Berlína, aby sa pokúsil presvedčiť nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby Poľsku povolil odovzdať Ukrajine tanky Leopard 2. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry PAP.



Poľsko kúpilo tanky Leopard 2, ktoré chce v rámci širšej medzinárodnej koalície darovať Ukrajine, od Nemecka. Na to, aby ich mohlo darovať krajine, ktorá nie je členom Severoatlantickej aliancie, preto potrebuje súhlas nemeckej vlády.



Morawiecki však v sobotu pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM uviedol, že "netuší", či sa mu podarí Scholza presvedčiť, aby darovanie tankov povolil. Zároveň upozornil, že ak by Scholz aj súhlasil, tak skutočný rozhodovací proces môže trvať dlhšie.



"Ide o procesy, ktoré si vyžadujú dlhšiu diskusiu, no ten nátlak musí pokračovať," povedal poľský premiér.



Poľský prezident Andrzej Duda počas stredajšej návštevy západoukrajinského mesta Ľvov oznámil, že Poľsko sa rozhodlo odovzdať Ukrajine v rámci širšej koalície západných krajín 14 tankov Leopard 2 nemeckej výroby.



Morawiecki uviedol, že Poľsko v súčasnosti rokuje o predaní týchto tankov s niekoľkými ďalšími krajinami vrátane Fínska a Dánska. Fínsky prezident Sauli Niinisto počas týždňa už avizoval, že jeho krajina by mohla darovať Ukrajine malé množstvo tankov Leopard 2.



Túto iniciatívu už podporil aj americký Pentagon a Británia zvažuje, že by Ukrajine poslala vyše desať tankov Challenger, píše agentúra PAP