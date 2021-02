Morawiecki chce, aby sa farmaceutické spoločnosti podelili o patenty

Varšava 26. februára (TASR) - Farmaceutické spoločnosti, ktoré využili verejné finančné zdroje na vývoj vakcín proti ochoreniu COVID-19, by mali svoje patenty sprístupniť aj iným firmám, schopným okamžite začať s ich výrobou. V príspevku na Facebooku to v piatok napísal poľský premiér Mateusz Morawiecki. Informovala o tom agentúra DPA.



"Peniaze, ktoré sme spolu minuli na tento účel (rýchlej výroby vakcín), išli vedcom a farmaceutickým spoločnostiam. A teraz sa ukazuje, že tieto firmy nestačia s výrobou, alebo že vakcíny sú z európskych tovární dodávané mimo Európskej únie - pre väčšie zisky," konštatoval Morawiecki. "Zdravie a životy našich občanov sú príliš dôležité na to, aby sme ich obetovali v prospech lepších ziskov niekoľkých firiem," dodal.



Poľský premiér ďalej uviedol, že počas štvrtkového summitu EÚ preto predložil návrh na zdieľanie patentov. Hovorca poľskej vlády Piotr Müller doplnil, že farmaceutické firmy by za sprístupnenie patentov boli odškodnené.



Predseda Európskej rady Charles Michel koncom januára pohrozil farmaceutickým spoločnostiam uplatnením článku 122 Zmluvy o EÚ, ak by pretrvávali oneskorené dodávky vakcín. Ten umožňuje prijať mimoriadne opatrenia, ak nastanú vážne komplikácie pri dodávkach určitých produktov. Európska komisia by mohla od členských štátov dostať oprávnenie na ich prijatie. Následne by napríklad mohla vydať licencie na produkciu vakcín iným výrobcom.