Morawiecki chce s Bidenom hovoriť o posilnení vojenskej prítomnosti

Varšava/Washington 19. februára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v nedeľu povedal, že s americkým prezidentom Joeom Bidenom bude počas jeho nadchádzajúcej návštevy diskutovať o možnosti navýšenia počtu amerických vojakov v Poľsku, ako aj o tom, či by ich prítomnosť v tejto krajine nemohla byť trvalejšia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Diskutujeme s administratívou prezidenta Bidena o tom, aby sa ich prítomnosť stala trvalejšou a aby sa (početne) zvýšila," povedal Morawiecki vo videorozhovore pre americkú stanic CBS.



"Som veľmi vďačný za zaslanie nových systémov Patriot a ďalších veľmi moderných zbraní a munície, keďže aj to je do určitej miery náhrada za prítomnosť vojakov, ale samozrejme, tieto dve veci idú ruka v ruke," dodal poľský premiér.



Biden bude v Poľsku od pondelka na trojdňovej návšteve konajúcej sa len niekoľko dní pred prvým výročím vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu. Stretne sa s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a ďalšími lídrami. Susednú Ukrajinu, o ktorej má s nimi diskutovať, však podľa vyjadrenia Bieleho domu navštíviť neplánuje.



USA posilnili svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku ešte pred začiatkom invázie z 24. februára 2022. V súčasnosti pritom v tejto krajine majú podľa stanice CBS v rotácii približne 11.000 vojakov.



Morawiecki taktiež vyjadril presvedčenie, že Bidenova návšteva v Poľsku "uistí celú Európu" o záväzku USA voči Ukrajine.