Morawiecki chce zahrnúť pomoc pre utečencov z Ukrajiny do rozpočtu EÚ

Varšava 30. júna (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki navrhol, aby bola pomoc pre ukrajinských vojnových utečencov zahrnutá do rozpočtu Európskej únie. TASR o tom informuje v piatok na základe správy agentúry PAP, ktorá sa odvolala na svoj nemenovaný zdroj.



Morawiecki na prebiehajúcom summite EÚ v Bruseli naznačil, že tento krok by sa mohol uskutočniť zahrnutím pomoci pre Ukrajincov do záverov summitu o rozpočte Únie na roky 2021 – 2027.



V súvislosti s príslušnými zmenami tiež vyzval lídrov EÚ, aby vyvíjali tlak na Európsku komisiu.



Poľsko argumentuje, že podobné klauzuly o pomoci ukrajinským utečencom možno nájsť v skorších záveroch summitu vydaných po ruskej invázii na Ukrajinu.