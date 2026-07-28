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Morawiecki končí ako predseda frakcie ECR
Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom v najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť (PiS).
Autor TASR,aktualizované
Varšava/Brusel 28. júla (TASR) - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki odstúpil z funkcie predsedu Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom v najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť (PiS). Tá minulý týždeň zrušila členstvo Morawieckému a ďalším vyše 30 poslancom.
Spor v PiS sa vyostril pre ultimátum vedenia strany, aby poslanci podpísali vyhlásenie, že nie sú členmi iných politických združení a nebudú sa podieľať na ich činnosti v rámci strany.
Morawiecki nahradil vo funkcii predsedu euroskeptickej strany ECR taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú v januári 2025, pretože jej predsedom býva tradične líder zastupujúci druhú najväčšiu delegáciu v bloku. Nakoľko už nie je členom PiS, rozhodol sa odstúpiť.
Strana európskych konzervatívcov a reformistov sa Morawieckému poďakovala a oznámila, že funkciu dočasného predsedu preberie europoslanec Carlo Fidanza z Meloniovej strany Bratia Talianska (FdI).
Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom v najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť (PiS). Tá minulý týždeň zrušila členstvo Morawieckému a ďalším vyše 30 poslancom.
Spor v PiS sa vyostril pre ultimátum vedenia strany, aby poslanci podpísali vyhlásenie, že nie sú členmi iných politických združení a nebudú sa podieľať na ich činnosti v rámci strany.
Morawiecki nahradil vo funkcii predsedu euroskeptickej strany ECR taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú v januári 2025, pretože jej predsedom býva tradične líder zastupujúci druhú najväčšiu delegáciu v bloku. Nakoľko už nie je členom PiS, rozhodol sa odstúpiť.
Strana európskych konzervatívcov a reformistov sa Morawieckému poďakovala a oznámila, že funkciu dočasného predsedu preberie europoslanec Carlo Fidanza z Meloniovej strany Bratia Talianska (FdI).