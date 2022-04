Morawiecki Macronovi za telefonovanie Putinovi: Volal by aj Hitlerovi?

Varšava 4. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za rokovania s ruským lídrom Vladimirom Putinom a pripomenul mu, že ani s nemeckým nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom svojho času nikto nerokoval. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Kritika z Poľska prichádza v čase, keď ukrajinské orgány informovali, že v Kyjevskej oblasti našli po odchode ruských vojakov povraždených civilistov.



"Pán prezident Macron, koľkokrát ste už rokovali s Putinom a čo ste dosiahli?" opýtal sa na tlačovej konferencii Morawiecki. "So zločincami sa nemá vyjednávať, treba s nimi bojovať... Rokovali by ste aj s Hitlerom, Stalinom či Pol Potom?" pýtal sa ďalej poľský premiér.



Poľsko už niekoľkokrát vyzvalo na sprísnenie sankcií voči Rusku a tiež na väčšie dodávky zbraní pre Ukrajinu. Varšava zároveň žiada Medzinárodný trestný súd, aby dôkladne vyšetril vraždenie civilistov na Ukrajine.



Elyzejský palác na kritiku poľského premiéra odpovedal, že Macron sa rozprával s Putinom preto, aby mu vysvetlil požiadavky Západu a tiež cenu, ktorú Moskva zaplatí za ich nerešpektovanie. Macron podľa predstaviteľa prezidentskej kancelárie od začiatku využíva všetky dostupné prostriedky na to, aby priviedol Putina k zastaveniu agresie na Ukrajine.



Predstavitelia Elyzejského paláca po predchádzajúcich telefonátoch Macrona s Putinom uviedli, že šéf Kremľa počas týchto hovorov viackrát klamal a pôsobil paranoidne.



Francúzsky prezident telefonoval so svojím ruským náprotivkom od začiatku roka 16 razy a na začiatku februára navštívil Kyjev a Moskvu, spresňuje Reuters.