Morawiecki: Kyjev si od Poľska objednal 100 BVP Rosomak

Varšava 1. apríla (TASR) - Ukrajina si od Varšavy objednala 100 bojových vozidiel pechoty (BVP) Rosomak, ktoré sú vyrábané v Poľsku na základe licencie fínskej spoločnosti Patria. V sobotu to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúr PAP a AFP.



Predseda poľskej vlády o tejto piatkovej objednávke zo strany ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa informoval počas návštevy závodu v juhopoľskom meste Siemianowice Slaskie v Sliezskom vojvodstve, kde sa uvedené BVP vyrábajú.



Objednávka bude podľa AFP financovaná zo zdrojov, ktoré Poľsko získalo z Európskej únie a z fondov, ktoré Ukrajina dostala od Spojených štátov. Detaily ani celková cena uvedené neboli.



Morawiecki po rozhovoroch s vedením spoločnosti Rosomak S.A. poznamenal, že Poľsko môže očakávať zrejme aj ďalšie objednávky týchto strojov, a to s veľkou pravdepodobnosťou od Slovinska či Saudskej Arábie. "Rokovania stále pokračujú, ale je možné, že budú úspešné," dodal.



Šéf vlády vo Varšave tiež naznačil, že výroba BVP Rosomak by sa mohla zvýšiť zo 100 na 200 kusov ročne. Dodal, že Poľsko má "obrovský výrobný potenciál" a jeho cieľom je vytvoriť nové pracovné miesta, zaistiť vyššie mzdy a posilniť priemysel. Morawiecki okrem toho avizoval, že čoskoro chce oznámiť zvýšenie produkcie v zbrojárskom závode Bumar-Labedy v meste Gliwice.