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Morawiecki má za sebou 40 poslancov, senátora a troch europoslancov
Morawiecki na tlačovej konferencii v Sejme povedal, že jeho združenie Rozwoj Plus sa až do poslednej chvíle usilovalo zostať súčasťou PiS.
Autor TASR
Varšava 24. júla (TASR) - Skupina okolo bývalého poľského premiéra Mateusza Morawieckého má 40 poslancov, jedného senátora a troch europoslancov. Morawiecki to uviedol v piatok po tom, ako predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski oznámil, že približne tri desiatky poslancov vystúpili zo strany po odmietnutí podpísať vyhlásenie požadované vedením. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Morawiecki na tlačovej konferencii v Sejme povedal, že jeho združenie Rozwoj Plus sa až do poslednej chvíle usilovalo zostať súčasťou PiS. „Záležalo nám na tom, aby sme v rámci toho, na čom sme sa dohodli v apríli tohto roka, teda na základe stratégie takzvaných dvoch pľúc, skutočne realizovali náš model oslovovania veľmi rôznorodých skupín voličov,“ uviedol.
Zároveň odmietol postup vedenia PiS. „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa prostredníctvom ultimát, alebo vydierania, hodila do koša stratégia, na ktorej sme sa ešte nedávno dohodli,“ povedal Morawiecki a svoju skupinu označil za silne zastúpenú. Ak sa vylúčení poslanci rozhodnú vytvoriť vlastný poslanecký klub, budú tretím najväčším klubom v Sejme.
Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski v piatok vyhlásil, že približne 30 poslancov vystúpilo zo strany a strana ich rozhodnutie formálne vezme na vedomie na budúcotýždňovom zasadnutí.
V noci na piatok uplynulo ultimátum vedenia PiS, ktoré členom parlamentného klubu ukladalo pod hrozbou vylúčenia zo strany vystúpiť z vnútrostraníckych združení. Spor sa týkal predovšetkým platformy Rozwoj Plus, ktorú založil Morawiecki.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Morawiecki na tlačovej konferencii v Sejme povedal, že jeho združenie Rozwoj Plus sa až do poslednej chvíle usilovalo zostať súčasťou PiS. „Záležalo nám na tom, aby sme v rámci toho, na čom sme sa dohodli v apríli tohto roka, teda na základe stratégie takzvaných dvoch pľúc, skutočne realizovali náš model oslovovania veľmi rôznorodých skupín voličov,“ uviedol.
Zároveň odmietol postup vedenia PiS. „Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa prostredníctvom ultimát, alebo vydierania, hodila do koša stratégia, na ktorej sme sa ešte nedávno dohodli,“ povedal Morawiecki a svoju skupinu označil za silne zastúpenú. Ak sa vylúčení poslanci rozhodnú vytvoriť vlastný poslanecký klub, budú tretím najväčším klubom v Sejme.
Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski v piatok vyhlásil, že približne 30 poslancov vystúpilo zo strany a strana ich rozhodnutie formálne vezme na vedomie na budúcotýždňovom zasadnutí.
V noci na piatok uplynulo ultimátum vedenia PiS, ktoré členom parlamentného klubu ukladalo pod hrozbou vylúčenia zo strany vystúpiť z vnútrostraníckych združení. Spor sa týkal predovšetkým platformy Rozwoj Plus, ktorú založil Morawiecki.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)