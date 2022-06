Morawiecki: Milióny Poliakov sú pripravené na obranu, ak Rusko zaútočí

Varšava 13. júna (TASR) - Štyridsať miliónov Poliakov je pripravených so zbraňou v ruke brániť svoju vlasť v prípade, že by ju Rusko napadlo. Vyhlásil to poľský premiér Mateusz Morawiecki počas otvorenia strelnice v školskom komplexe v Sliezku, kde zároveň uviedol, že vojna na Ukrajine slúži ako pripomienka toho, že sloboda nie je večná a že predchádzajúce generácie za ňu museli bojovať. TASR správu prevzala od agentúry PAP, ktorá o tom informovala v pondelok.



Podľa Morawieckeho si ľudia musia uvedomiť, že z dôvodu "barbarského a nevyprovokovaného" útoku Ruska na Ukrajinu sa obdobie mieru na dlhé roky skončilo.



"Ak Rusku niekedy príde na um napadnúť Poľsko, tak Rusko a Kremeľ musia vedieť, že v Poľsku je 40 miliónov Poliakov, ktorí sú pripravení postaviť sa so zbraňou v ruke na obranu svojej vlasti," vyhlásil Morawiecki, pričom agentúra PAP pripomína, že Poľsko má len 38 miliónov obyvateľov.



Poľsky premiér ďalej uviedol, že jeho krajina strávila niekoľko storočí pod ruským jarmom. "Nechceme toto jarmo späť. Odmietame ich kolonializmus a imperializmus. Sme v slobodnej krajine a budeme za našu slobodu bojovať," vyhlásil Morawiecki.



Podľa premiéra je pre posilnenie obranných schopností poľskej armády dôležitý počet vojakov a vybavenie. Morawiecki tiež uviedol, že parlament už pracuje na špeciálnom zákone, ktorý v nasledujúcich mesiacoch umožní regulovaný prístup k strelným zbraniam, a predstavil vládny plán na vybudovanie strelnice v každej samospráve.



Morawiecki uviedol, že nový špeciálny zákon o prístupe ku zbraniam bude zameraný predovšetkým na mladých chlapcov a mužov, aby sa zaistilo, že Poľsko bude "silnejšie a lepšie vycvičené pre používanie zbraní".



"Musíme byť dostatočne vyzbrojení, aby sme odstrašili nepriateľa. Naša armáda musí byť dostatočne silná na to, aby sme ju nikdy nemuseli použiť a otestovať v boji," uviedol poľský ministerský predseda. Zároveň dodal, že všetko civilné obyvateľstvo by malo byť cvičené na strelniciach, píše PAP.