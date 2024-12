Morawiecki nahradí Meloniovú na poste lídra euroskeptickej ECR

Brusel 13. decembra (TASR) - Bývalý poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki v januári nahradí taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú vo funkcii predsedu euroskeptickej Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Napísali o tom talianske médiá a portál Euractiv.com, informuje TASR.



O možnom nástupníctve sa diskutuje už niekoľko mesiacov a Morawiecki údajne vníma túto možnosť ako cenu útechy za to, že nebol zvolený za kandidáta opozičnej poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) na post prezidenta.



Nebolo žiadnym tajomstvom, že Meloniová ako líderka strany Bratia Talianska (FdI) mala v úmysle odstúpiť z funkcie predsedníčky ECR. Rovnako bolo známe, že Morawiecki bol favorizovaným náhradníkom, uviedol vo štvrtok denník Il Giornale.



Podľa novín sa zmena uskutoční skôr, ako sa pôvodne predpokladalo - v polovici januára 2025. Bývalý poľský premiér by tak mohol byť súčasťou delegácie tejto euroskeptickej strany, ktorá sa 20. januára zúčastní na inaugurácii novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa vo Washingtone.



Bratia Talianska a PiS sú dve najväčšie strany v zoskupení ECR, konsenzus medzi nimi preto zvyčajne stačí na to, aby ich kandidát získal predsednícke kreslo.



Meloniová sa stala v roku 2020 prvou talianskou líderkou ECR. V tom čase to bol pre šéfku FdI a v súčasnosti premiérku krajiny zásadný krok z hľadiska medzinárodného uznania. Odvtedy sa stala jednou z najvplyvnejších európskych líderiek a túto pozíciu už nepotrebuje, skonštatoval taliansky denník.