Morawiecki navrhne na summite NATO zriadiť mierovú misiu na Ukrajine

Varšava 18. marca (TASR) - Poľsko na budúcotýždňovom summite Severoatlantickej aliancie navrhne zriadenie mierovej a humanitárnej misie NATO na Ukrajine. V piatok to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Návrh na zriadenie misie prišiel pôvodne od podpredsedu poľskej vlády Jaroslawa Kaczyňského, ktorý tento týždeň navštívil Kyjev spoločne s českým, poľským a slovinským premiérom.



Kaczyňski po rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi v Kyjeve povedal, že mierová a humanitárna misia by mala byť zriadená Severoatlantickou alianciou, prípadne inou organizáciou. Takáto misia by mala byť podľa neho "chránená ozbrojenými silami".



Morawiecki novinárom oznámil, že poľský minister obrany Mariusz Blaszczak predstavil tento plán na stretnutí s ministrami obrany členských štátov NATO. Na tento návrh reagoval pozitívne dánsky minister obrany Morten Bödskov, podľa ktorého je dánska vláda pripravená poslať vojakov na Ukrajinu ako súčasť mierovej misie, ak by to pomohlo k ukončeniu krviprelievania.



Morawiecki vo štvrtok vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, britského premiéra Borisa Johnsona, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Olafa Scholza, aby taktiež navštívili Kyjev.