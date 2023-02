Morawiecki navrhuje, aby sa exprezident Saakašvili liečil v Poľsku

Varšava/Brusel 10. februára (TASR) — Poľská vláda navrhla Gruzínsku prevoz odsúdeného exprezidenta Michaila Saakašviliho na liečenie do Poľska. S odvolaním sa na vyhlásenie poľského premiéra Mateusza Morawieckého v Bruseli o tom v piatok informovala agentúra Reuters.



Saakašvili, ktorý viedol bývalú sovietsku republiku ako prozápadný reformátor v rokoch 2004 - 2013, si odpykáva šesťročný trest väzenia za zneužitie právomocí. On i jeho podporovatelia tvrdia, že ide o politicky motivované obvinenie.



Počas výkonu trestu viackrát držal hladovku a tvrdil, že bol otrávený.



Podľa zdravotných záznamov, ktoré zdieľal Saakašviliho politický spojenec a hovorca rodiny Giorgi Čaladze, sa jeho zdravotný stav od októbra 2021 dramaticky zhoršil a stratil aj viac ako 40 percent svojej telesnej hmotnosti.



Predstavitelia príslušných gruzínskych úradov však tvrdia, že exprezident simuluje, aby dosiahol predčasné prepustenie z väzenia. Deklarujú tiež, že mu poskytli primeranú zdravotnú starostlivosť, a to na klinike v Tbilisi, kde je hospitalizovaný už niekoľko mesiacov.



Saakašviliho tím sa snaží získať povolenie na jeho prepustenie z väzenia alebo povolenie na prevoz do zahraničia, kde by sa podrobil liečeniu.