Morawiecki: Súdny dvor EÚ prekračuje svoje kompetencie

Varšava 16. februára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu označil rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý zamietol sťažnosti Poľska a Maďarska proti mechanizmu podmienenosti právneho štátu, za ďalší krok, ktorým "inštitúcie EÚ prekračujú svoje kompetencie".



"Ťažko povedať, že by nás rozsudok Súdneho dvora EÚ nejakým spôsobom prekvapil, pretože inak by Únia a SDEÚ odporovali vlastnej judikatúre, s ktorou hlboko nesúhlasíme," povedal Morawiecki na tlačovej konferencii a dodal, že samotné inštitúcie EÚ si teraz stanovujú hranice svojich kompetencií, hoci by to tak podľa neho nemalo byť. "Hranice kompetencií sú striktne definované v zmluvách (EÚ)," dodal šéf poľského vládneho kabinetu s tým, že "centralizácia štruktúr EÚ je nebezpečný proces".



Morawiecki tiež upozornil, že podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ možno mechanizmus podmienenosti uplatniť len v prípade porušenia pravidiel upravujúcich čerpanie fondov EÚ. Poznamenal tiež, že podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý vyšetruje a preveruje, či sa prostriedky EÚ vynakladajú v súlade s právom EÚ, je v Poľsku takmer štyrikrát menej nezrovnalostí pri hospodárení s eurofondmi, ako je priemer EÚ.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller v tejto súvislosti vymenoval desať krajín, ktoré podľa správy OLAF "fungujú oveľa horšie" ako Poľsko. V tejto súvislosti konkrétne menoval aj Slovensko.



Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ otvorilo možnosť bloku zastaviť financovanie obnovy po pandémii v miliardách eur pre členské štáty, ktoré porušujú európske zákony o zásadách právneho štátu. Poľská vláda bola obvinená z podkopávania princípov právneho štátu prostredníctvom série zmien v súdnom systéme.