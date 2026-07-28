< sekcia Zahraničie
Morawiecki ohlásil vznik vlastného klubu v Sejme v prípade vylúčenia
Expremiér zároveň uviedol, že prioritou bude pripraviť stratégiu do volieb.
Autor TASR
Varšava 28. júla (TASR) - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki oznámil, že ak vedenie strany Právo a spravodlivosť (PiS) v utorok formálne vylúči členov jeho združenia Rozwoj Plus zo strany, založia si vlastný poslanecký klub. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Morawiecki uviedol, že na utorok večer zvolal stretnutie poslancov a ďalších parlamentných predstaviteľov združenia. „Ak nás vylúčia zo strany a z klubu, založíme si vlastný klub,“ vyhlásil v rozhovore pre Kanal Zero. Dodal, že je pravdepodobné, že sa tak stane ešte tento týždeň. Predbežným názvom nového zoskupenia má byť Rozwoj Plus a jeho predsedom sa podľa Morawieckého pravdepodobne stane on sám. Klub by bol po vytvorení tretím najväčším v Sejme.
Expremiér zároveň uviedol, že prioritou bude pripraviť stratégiu do volieb. „Najdôležitejšie je to, aby sme sa vhodným spôsobom sformovali a prediskutovali plán činnosti do volieb. Ako chceme presvedčiť Poliakov, že konzervatívna, identitárna, vlastenecká, ale stredopravá ponuka pre Poliakov je niečím, čo stojí za pozornosť,“ povedal.
Spor vo vnútri PiS sa vyostril po tom, ako minulý týždeň uplynulo ultimátum vedenia strany, ktoré žiadalo od poslancov, aby podpísali vyhlásenie, že nie sú členmi iných politických združení a nebudú sa podieľať na ich činnosti v rámci strany. Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski následne v piatok uviedol, že časť politikov sa vedome rozhodla opustiť stranu, keď odmietla dokument podpísať. Morawiecki a jeho spolupracovníci naopak tvrdia, že členstva v PiS sa nevzdali.
Bývalý premiér v pondelok zároveň oznámil, že plánuje odstúpiť z funkcie predsedu frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) v Európskom parlamente. Zdôvodnil to tým, že ak jeho skupina vytvorí samostatnú platformu, nebude už druhou najsilnejšou silou v rámci ECR. Zároveň pripustil, že svoje rozhodnutie ešte prehodnotí, ak ho predstavitelia strany požiadajú, aby vo funkcii zotrval.
Morawiecki uviedol, že na utorok večer zvolal stretnutie poslancov a ďalších parlamentných predstaviteľov združenia. „Ak nás vylúčia zo strany a z klubu, založíme si vlastný klub,“ vyhlásil v rozhovore pre Kanal Zero. Dodal, že je pravdepodobné, že sa tak stane ešte tento týždeň. Predbežným názvom nového zoskupenia má byť Rozwoj Plus a jeho predsedom sa podľa Morawieckého pravdepodobne stane on sám. Klub by bol po vytvorení tretím najväčším v Sejme.
Expremiér zároveň uviedol, že prioritou bude pripraviť stratégiu do volieb. „Najdôležitejšie je to, aby sme sa vhodným spôsobom sformovali a prediskutovali plán činnosti do volieb. Ako chceme presvedčiť Poliakov, že konzervatívna, identitárna, vlastenecká, ale stredopravá ponuka pre Poliakov je niečím, čo stojí za pozornosť,“ povedal.
Spor vo vnútri PiS sa vyostril po tom, ako minulý týždeň uplynulo ultimátum vedenia strany, ktoré žiadalo od poslancov, aby podpísali vyhlásenie, že nie sú členmi iných politických združení a nebudú sa podieľať na ich činnosti v rámci strany. Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski následne v piatok uviedol, že časť politikov sa vedome rozhodla opustiť stranu, keď odmietla dokument podpísať. Morawiecki a jeho spolupracovníci naopak tvrdia, že členstva v PiS sa nevzdali.
Bývalý premiér v pondelok zároveň oznámil, že plánuje odstúpiť z funkcie predsedu frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) v Európskom parlamente. Zdôvodnil to tým, že ak jeho skupina vytvorí samostatnú platformu, nebude už druhou najsilnejšou silou v rámci ECR. Zároveň pripustil, že svoje rozhodnutie ešte prehodnotí, ak ho predstavitelia strany požiadajú, aby vo funkcii zotrval.