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Morawiecki oznámil vznik parlamentného klubu Rozwoj Plus
Morawiecki uviedol, že klub vytvorilo 40 poslancov a jeden senátor.
Autor TASR
Varšava 29. júla (TASR) - Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu oznámil vznik nového parlamentného klubu Rozwoj Plus. Rozhodnutie prichádza uprostred sporu s vedením opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) o členstvo predstaviteľov združenia v strane. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Morawiecki uviedol, že klub vytvorilo 40 poslancov a jeden senátor. „Nechceme sa zapájať do straníckych potýčok a hier, preto sme sa spoločne rozhodli založiť parlamentný klub. Bude to naše politické fórum na pôsobenie,“ povedal. Klub bude treťou najväčšou silou v Sejme. Vedeniu PiS zároveň vyčítal vnútrostranícke spory, ktoré podľa neho odvádzajú pozornosť od politickej práce.
Hovorca PiS Rafal Bochenek v utorok oznámil, že politický výbor strany schválil zoznam 44 osôb, ktoré v stanovenej lehote nepredložili správne vyhlásenie o nečlenstve v politických združeniach. Prípady postúpil straníckemu disciplinárnemu ombudsmanovi Karolovi Karskému, ktorý má každý posudzovať individuálne.
Komentátori po piatkových vyjadreniach predsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského, podľa ktorého sa poslanci nepodpísaním vyhlásenia o lojalite sami vylúčili zo strany, očakávali formálne potvrdenie ich odchodu. Podľa analytikov však rozhodnutie neukončiť ich členstvo okamžite, ale postúpiť prípad na disciplinárne konanie, môže oslabiť plány bývalého premiéra na založenie vlastnej strany a zároveň umožniť vedeniu PiS vyhnúť sa dojmu, že za rozkol nesie priamu zodpovednosť.
Bochenek zdôraznil, že dotknuté osoby vrátane Morawieckého zatiaľ formálne zostávajú členmi PiS. Disciplinárny ombudsman môže rozhodnúť o napomenutí, pokarhaní, vylúčení zo strany alebo postúpení prípadu straníckemu disciplinárnemu súdu.
Poslankyňa Monika Pawlowska z Rozwoja Plus medzitým povedala, že poslancov združenia minulý piatok odstránili zo všetkých komunikačných kanálov poslaneckého klubu PiS, čo podľa nej potvrdzuje ich faktické vylúčenie zo strany.
V noci na piatok 24. júla uplynulo ultimátum vedenia PiS, ktoré členom parlamentného klubu ukladalo pod hrozbou vylúčenia zo strany vystúpiť z vnútrostraníckych združení. Podľa pondelkového prieskumu by sa hypotetická strana Rozwoj Plus dostala do Sejmu s 7,5 percentnou podporou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Morawiecki uviedol, že klub vytvorilo 40 poslancov a jeden senátor. „Nechceme sa zapájať do straníckych potýčok a hier, preto sme sa spoločne rozhodli založiť parlamentný klub. Bude to naše politické fórum na pôsobenie,“ povedal. Klub bude treťou najväčšou silou v Sejme. Vedeniu PiS zároveň vyčítal vnútrostranícke spory, ktoré podľa neho odvádzajú pozornosť od politickej práce.
Hovorca PiS Rafal Bochenek v utorok oznámil, že politický výbor strany schválil zoznam 44 osôb, ktoré v stanovenej lehote nepredložili správne vyhlásenie o nečlenstve v politických združeniach. Prípady postúpil straníckemu disciplinárnemu ombudsmanovi Karolovi Karskému, ktorý má každý posudzovať individuálne.
Komentátori po piatkových vyjadreniach predsedu PiS Jaroslawa Kaczyńského, podľa ktorého sa poslanci nepodpísaním vyhlásenia o lojalite sami vylúčili zo strany, očakávali formálne potvrdenie ich odchodu. Podľa analytikov však rozhodnutie neukončiť ich členstvo okamžite, ale postúpiť prípad na disciplinárne konanie, môže oslabiť plány bývalého premiéra na založenie vlastnej strany a zároveň umožniť vedeniu PiS vyhnúť sa dojmu, že za rozkol nesie priamu zodpovednosť.
Bochenek zdôraznil, že dotknuté osoby vrátane Morawieckého zatiaľ formálne zostávajú členmi PiS. Disciplinárny ombudsman môže rozhodnúť o napomenutí, pokarhaní, vylúčení zo strany alebo postúpení prípadu straníckemu disciplinárnemu súdu.
Poslankyňa Monika Pawlowska z Rozwoja Plus medzitým povedala, že poslancov združenia minulý piatok odstránili zo všetkých komunikačných kanálov poslaneckého klubu PiS, čo podľa nej potvrdzuje ich faktické vylúčenie zo strany.
V noci na piatok 24. júla uplynulo ultimátum vedenia PiS, ktoré členom parlamentného klubu ukladalo pod hrozbou vylúčenia zo strany vystúpiť z vnútrostraníckych združení. Podľa pondelkového prieskumu by sa hypotetická strana Rozwoj Plus dostala do Sejmu s 7,5 percentnou podporou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)