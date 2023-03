Morawiecki: Poľská armáda musí byť tak silná, aby odstrašila útočníka

Varšava 12. marca (TASR) - Poľská armáda musí byť dosť silná na to, aby odstrašila potencionálneho útočníka. Vyhlásil to v nedeľu poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa poľského premiéra musí mať Poľsko takú silnú armádu, že bude mať "dostačujúcu odstrašujúcu silu". "Posilníme poľskú armádu, pretože sme presvedčení o tejto stratégii. Musí byť tak silná, že ju nikdy nebudeme musieť použiť," vyhlásil Morawiecki.



"Poľsko je súčasťou NATO, najsilnejšej vojenskej aliancie v dejinách sveta, preto sme v bezpečí," uviedol Morawiecki na stretnutí s účastníkmi projektu "Cvičte s NATO" vo Varšave.



Tento projekt je špeciálnym vojenským cvičením pre civilistov, ktoré sa koná pri príležitosti 24. výročia vstupu Poľska do NATO. Tieto cvičenia organizujú vojaci, ktorí sa zúčastňujú na vojenských misiách.



"Počas týchto vojenských misií sa vojaci nielen navzájom spoznávajú, získavajú skúsenosti, zoznamujú sa s moderným zariadením z iných armád, ale vytvárajú sa počas nich aj rôzne koncepty a stratégie pre budúcu obranu," uviedol Morawiecki.



Vlani v marci podpísal poľský prezident Andrzej Duda nový zákon o obrane vlasti, na základe ktorého by sa mala poľská armáda zväčšiť na 300.000 príslušníkov a výdavky na armádu mali tento rok stúpnuť na tri percentá HDP.



Koncom januára však Morawiecki uviedol, že Poľsko plánuje na armádu tento rok vyčleniť až štyri percentá HDP. Podľa PAP je toto najambicióznejší plán spomedzi všetkých členov NATO.