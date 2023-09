Morawiecki: Poľskí farmári nemôžu platiť za vojnu Ruska

Varšava 26. septembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok vyhlásil, že za dôsledky vojny proti Ukrajine musí platiť Rusko, nie poľskí poľnohospodári. Informovala o tom tlačová agentúra PAP.



Premiérove slová odzrkadľujú obavy poľskej vlády, že vývoz lacnejších ukrajinských produktov poškodí poľských poľnohospodárov. Ukrajinské agrokomodity sú totiž teraz prepravované cez územie Poľska, pretože čiernomorské trasy sú zablokované. Podobná situácia je aj na Slovensku.



Tieto obavy Varšavy spustili obilný spor medzi Ukrajinou a Poľskom.



Vláda vo Varšave zároveň postavila obranu poľských poľnohospodárov, okrem niekoľkých iných tém, do centra svojej kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 15. októbra.



"Rusko musí platiť za dôsledky vojny, nie poľské poľnohospodárstvo, a zostane to tak dovtedy, kým bude vláda strany PiS (Právo a spravodlivosť) pri moci," povedal Morawiecki na stretnutí s poľskými poľnohospodármi v meste Trzcianka na západe Poľska. Vyhlásil pred nimi, že poľská vláda "vždy bude stáť na ich strane, aj keby to bolo proti európskym pravidlám".



Európska komisia 15. septembra zrušila dočasný zákaz dovozu pšenice, kukurice, repkových a slnečnicových semien z Ukrajiny, ale Poľsko, Maďarsko a Slovensko sa rozhodli tieto obmedzenia jednostranne predĺžiť. Ukrajina zareagovala sťažnosťou na tieto tri krajiny na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Minulý týždeň vo štvrtok prišla správa, že medzi ministrami poľnohospodárstva Slovenska a Ukrajiny došlo k dohode, ktorá umožní Bratislave tento zákaz dovozu zrušiť. Ministri oboch krajín sa dohodli na vytvorení systému obchodovania s obilím na základe vydávania a kontroly povolení. Kyjev preto súhlasil, že zastaví sťažnosť podanú na pôde WTO proti Slovensku.