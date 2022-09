Morawiecki: Poľsko a Maďarsko môžu spolupracovať aj napriek rozdielom

Varšava 5. septembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok vyhlásil, že hoci Poľsko a Maďarsko majú odlišný postoj v otázke Ukrajiny, obe krajiny stále zdieľajú rovnaký názor na politiku Európskej únie a môžu spolupracovať. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Náš postoj voči Ukrajine je veľmi konkrétny – poskytovať pomoc, pretože dnes tam je frontová línia a nechceme, aby bola bližšie k Poľsku," povedal Morawiecki na tlačovej konferencii vo Varšave.



Pripomenul, že hoci je "kritický voči mnohým vyhláseniam maďarských spojencov", Maďarsko taktiež hlasovalo za sankčné balíčky proti Rusku.



Poľsko má podľa Morawieckeho "veľa spoločného s Maďarskom", ktoré je spolu s Českom a Slovenskom "najbližším spojencom Poľska v rámci Európskej únie". "Naši maďarskí priatelia jasne vidia, ako sa v Bruseli robí politika," povedal.



Poľský premiér je presvedčený, že na to, aby boli obe krajiny schopné zvládnuť následky súčasnej energetickej, klimatickej a hospodárskej krízy, "musíme hľadať to, čo nás spája, aj keď sme trochu odlišní".



Dodal, že v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), do ktorej patrí Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko, "sme schopní efektívnejšie realizovať našu politiku".



Spravodajský portál wPolityce.pl v nedeľu zverejnil úryvky z rozhovoru s Morawieckym, v ktorom oznámil, že poľská vláda sa chce vrátiť k spolupráci krajín V4 a k "spoločným aktivitám s Maďarskom".