Morawiecki:Poľsko-bieloruské hranice sú jednými z najlepšie chránených

Varšava 6. septembra (TASR) - Prípady ilegálneho prekročenia poľských hraníc s Bieloruskom sú veľmi zriedkavé, čo ukazuje, že táto hranica je jednou z najlepšie chránených v Európskej únii. Vyhlásil to poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého v utorok citovala tlačová agentúra PAP.



Morawiecki mal v pondelok tlačový brífing blízko nového plota, ktorý Poľsko postavilo popri svojich hraniciach s Bieloruskom po tom, čo sa režim v Minsku odplatil za západné sankcie tým, že v roku 2021 vyvolal migračnú krízu – pozval migrantov z Blízkeho východu a Afriky a sľúbil im jednoduchší vstup na územie Európskej únie, píše PAP.



"Toto je najlepší dôkaz našej efektivity," povedal premiér.



"Pred asi ôsmimi, deviatimi mesiacmi bola táto hranica takmer úplne nechránená voči provokačným krokom (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka a jeho pána (ruského prezidenta Vladimira) Putina," uviedol Morawiecki a vyhlásil: "Malo to byť miesto prvého útoku na hranicu Európskej únie."



"Tento pokus sme prekazili," dodal.



"V súčasnosti je to jedna z najlepšie chránených hraníc Európskej únie a prípady ilegálneho prekročenia sú veľmi zriedkavé; ide len o jednotlivé incidenty," vysvetlil premiér.



Plot dlhý 186 kilometrov a vysoký päť metrov je už dokončený, ale ešte prebiehajú práce na elektrickom sledovacom systéme. Celý projekt bude stáť Poľsko okolo 1,6 miliardy zlotých (340 miliónov eur).