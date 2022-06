Morawiecki: Poľsko dodá Ukrajine desiatky samohybných húfnic

Varšava 7. júna (TASR) - Poľsko v rámci jedného z najväčších kontraktov na vývoz zbraní za uplynulých 30 rokov dodá Ukrajine desiatky moderných samohybných húfnic typu AHS Krab. Oznámil to v utorok poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR informáciu prevzala od agentúry PAP.



"Som veľmi rád, že dnes máme možnosť predávať naše zbrane do zahraničia," vyhlásil poľský premiér. "Práve teraz podpisujeme jeden z najväčších, ak nie najväčší kontrakt na vývoz zbraní za ostatných 30 rokov," dodal Morawiecki počas tlačovej konferencie vo fabrike na výrobu ťažkej vojenskej techniky Huta Stalowa Wola na juhovýchode Poľska. Premiér vysvetlil, že zmluva sa týka predaja zbraní Ukrajine a že poľské húfnice budú zohrávať "veľmi dôležitú" úlohu na bojiskách východnej Ukrajiny.



Morawiecki spresnil, že prvých 18 kusov tejto bojovej techniky už odoslali na Ukrajinu a že poľskí a ukrajinskí vládni predstavitelia sa dohodli na dodaní ďalších 56 húfnic. Zmluvu vraj podpísali v pondelok v Kyjeve. Podľa denníka Gazeta Prawna by mala byť dodávka všetkých objednaných húfnic dokončená v priebehu niekoľkých mesiacov až jedného roka. Pri podobných zákazkách je podľa denníka podobná dodacia lehota bežná.



Húfnica AHS Krab kombinuje podvozok juhokórejskej húfnice typu K9 Thunder a delovú vežu pôvodne vyvinutú pre britskú húfnicu AS90M Braveheart. Vývoj samohybnej húfnice sa odohral v rámci poľského zbrojného programu s názvom Regina, ktorého úlohou bolo nájsť náhradu za československé kolesové húfnice typu DANA (ShKH vz. 77). S príslušnou muníciou dokáže AHS Krab zasiahnuť cieľ až na vzdialenosť zhruba 40 kilometrov.