Morawiecki: Poľsko pomôže Švédsku a Fínsku, ak budú napadnuté

Varšava 19. mája (TASR) - Poľsko Švédsku a Fínsku pomôže, ak by boli tieto krajiny ešte pred získaním svojho členstva v Severoatlantickej aliancii napadnuté. Vo štvrtok to vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki.



"Vstup Švédska a Fínska do NATO považujem za dôležitý signál posilnenia bezpečnosti v Európe," povedal Morawiecki, ako ho citovala agentúra Reuters. Zároveň uviedol, že v prípade napadnutia oboch krajín ešte počas prístupového procesu "im Poľsko príde na pomoc".



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali žiadosti o vstup do NATO. K tomuto kroku sa rozhodli pristúpiť po tom, ako ruská invázia na Ukrajinu zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe a prinútila ich prehodnotiť svoju politiku neutralitu.



Aby sa Švédsko a Fínsko mohli stať súčasťou organizácie NATO, musí ich prihlášky schváliť všetkých 30 členských štátov Aliancie a následne musia byť ratifikované aj jednotlivými parlamentmi.