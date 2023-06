Morawiecki: Poľsko pomôže Ukrajine s výcvikom pilotov stíhačiek F-16

Varšava 2. júna (TASR) - Poľsko pomôže Ukrajine s výcvikom pilotov na stíhačky typu F-16. Vo štvrtok to vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dodal však, že jeho vlasť Kyjevu stíhačky poskytnúť nemôže. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľsko v súčasnosti disponuje 48 stíhačkami F-16, nie všetky z nich sú však bojaschopné. "Počet stíhačiek F-16, ktoré má Poľsko momentálne k dispozícii, nie je nateraz dostatočný na to, aby sme ich poslali na Ukrajinu, preto v tejto záležitosti nie sú žiadne očakávania," povedal Morawiecki na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku.



Premiér dodal, že Varšava už poslala Ukrajine svoje bojové lietadlá MiG, ktoré označil za "dobré lietadlá a stíhačky". Zároveň uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu poďakoval za to, že sa Poľsko podieľa na tvorbe koalície krajín ochotných poskytnúť Ukrajine stíhačky.



Morawiecki tiež ozrejmil, že Varšava nemôže Ukrajine poskytnúť systém protivzdušnej obrany Patriot, pretože ich nemá dostatok. Apeloval však na ostatných zúčastnených summitu, aby niektoré zo svojich Patriotov Kyjevu ponúkli.



"Musím povedať, že išlo o konštruktívne a dobré stretnutie... Ministri niektorých krajín, ktoré majú systémy Patriot k dispozícii, sľúbili, že ich pošlú na Ukrajinu," vyhlásil Morawiecki.



Európske politické spoločenstvo je zoskupenie 47 krajín, členov EÚ aj štátov mimo Únie. Vzniklo z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Prvý summit EPC sa uskutočnil vlani v októbri v Prahe, najbližší bude v októbri 2023 v španielskej Granade.