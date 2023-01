Morawiecki: Poľsko poskytne pomoc Ukrajine aj bez súhlasu Nemecka

Varšava 22. januára (TASR) - Ak Nemecko nebude súhlasiť s dodávkami tankov Leopard 2 Kyjevu, Poľsko vytvorí "menšiu koalíciu" krajín ochotných poslať na Ukrajinu tanky a ďalšie vojenské vybavenie. Vyhlásil to v nedeľu poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra PAP.



Predseda poľskej vlády zdôraznil, že Varšava sa nebude len nečinne prizerať, ako Ukrajina krváca v boji proti ruskej agresii. "Kyjev a Európa v tejto vojne zvíťazila, či už s Nemeckom alebo bez neho," povedal pre PAP.



Týmito slovami reagoval na to, že členovia kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny sa v piatok - pre váhanie Nemecka - nedokázali zhodnúť na dodaní nemeckých tankov Leopard Kyjevu; diskusie o tejto otázke však budú podľa spojencov pokračovať.



Na vývoz týchto moderných tankov na Ukrajinu - a to aj z tretích krajín - je potrebný súhlas Berlína, ktorý ho zatiaľ neudelil s argumentom, že musí svoj postup skoordinovať so spojencami a zvážiť všetky "pro a proti". Poľský premiér označil postoj Nemecka k tejto otázke za neakceptovateľný.



"Od vypuknutia vojny uplynul už skoro rok. V televízii a na YouTube možno vidieť dôkazy o vojnových zločinoch ruskej armády. Čo ešte potrebuje Nemecko na to, aby sa mu otvorili oči a začalo konať v súlade s potenciálom, ktorý má nemecký štát?" spýtal sa v tejto súvislosti Morawiecki.



Podľa poľského premiéra je Nemecko ekonomickou aj vojenskou mocnosťou a malo byť preto podniknúť rozhodné kroky na pomoc Kyjevu a predovšetkým by nemalo v tomto smere sabotovať úsilie iných krajín.



Poľsko už vyjadrilo ochotu poskytnúť Ukrajine 14 bojových tankov Leopard a o ich dodaní diskutuje s ďalšími zhruba 15 krajinami. V sobotu sa s výzvou na poskytnutie týchto moderných tankov Kyjevu obrátila na Nemecko trojica pobaltských krajín - Litva, Estónsko a Lotyšsko.