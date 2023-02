Morawiecki: Poľsko zníži dovoz ropy z Ruska „takmer na nulu“

Varšava 28. februára (TASR) - Poľsko vo februári a marci zníži dovoz ropy z Ruska "takmer na nulu", uviedol v utorok premiér Mateusz Morawiecki. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Začiatkom tohto roka klesol dovoz z Ruska klesol na desať percent... a za február-marec, z informácií, ktoré mám z Orlenu, to bude nula percent, respektíve číslo blízke nule," povedal Morawiecki s odvolaním sa na najväčšiu poľskú petrochemickú spoločnosť PKN Orlen.



Jeho vyjadrenia prišli krátko po tom, čo táto spoločnosť oznámila, že Rusko neočakávane zastavilo dodávky ropy do Poľska cez severnú vetvu ropovodu Družba, pripomína Guardian.



Riaditeľ PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitteri v sobotu napísal, že jeho firma je na zastavenie dodávok z Ruska pripravená. "Z Ruska prichádzalo len desať percent ropy a my ju nahradíme ropou z iných zdrojov," doplnil.



Dovoz ruskej ropy ropovodom Družba má výnimku zo sankcií, ktoré Európska únia uvalila na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Severná vetva tohto ropovodu vedie cez Bielorusko do Poľska a Nemecka, južná vetva cez Ukrajinu na Slovensko, do Česka a Maďarska.