Morawiecki: Zrejme nebude nutné spustiť čl. 4 Severoatlantickej zmluvy

Varšava 16. novembra (TASR) - Poľsko ešte stále analyzuje možnosť spustenia článku 4 Severoatlantickej zmluvy, zrejme však k tomuto kroku nebude musieť pristúpiť. Vyhlásil to v stredu v súvislosti s utorkovým dopadom rakety do Poľska tamojší premiér Mateusz Morawiecki. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a PAP.



"Väčšina dôkazov, ktoré sme nazbierali, naznačuje, že zrejme nebude potrebné spustiť článok 4," uviedol Morawiecki počas tlačovej konferencie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Zároveň však poukázal, že tento nástroj má Poľsko k dispozícii.



Podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy môže ktorýkoľvek člen NATO požiadať o konzultáciou so spojencami ohľadom akejkoľvek záležitosti, ak má pocit, že je ohrozená jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť. Podľa agentúry Reuters má tento článok zmluvným stranám poskytnúť viac času na to, aby rozhodli o tom, aké príjmu kroky.



Morawiecki sa pritom odvolal na Dudu, ktorý uviedol, že dopad rakety na poľské územie, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, bol zrejme nehodou, a nie zámerným útokom. Predseda poľskej vlády zároveň dodal, že raketu zrejme vypálila ukrajinská obrana v reakcii na utorkový rozsiahly raketový nálet Ruska.