Morawiecki: Poľsko zváži prijatie nemeckých patriotov

Varšava 28. novembra (TASR) - Poľsko zváži, že by prijalo od Nemecka zariadenia protivzdušnej obrany Patriot po tom, čo Berlín vyhlásil, že na Ukrajinu ich nepošle z dôvodu obmedzení v rámci NATO. Zároveň však Varšava chce, aby tieto systémy chránili aj ukrajinský vzdušný priestor. Povedal to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Nemecko minulý týždeň ponúklo Poľsku systém protivzdušnej obrany Patriot po tom, čo na poľské územie blízko hraníc s Ukrajinou dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany. Poľsko na túto ponuku reagovalo vyhlásením, že systém by mal byť radšej dodaný Ukrajine. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová nato uviedla, že Nemecko tento systém Ukrajine nemôže dodať.



"Tieto patrioty sú súčasťou integrovanej protivzdušnej obrany NATO, z čoho vyplýva, že môžu byť rozmiestnené iba na území NATO," vysvetlila.



Morawiecki na pondelkovej tlačovej konferencii dostal otázku, či by Poľsko prijalo tieto patrioty, keď ich Nemecko odmieta poslať na Ukrajinu.



"Áno, zvažovali by sme tento variant, samozrejme, avšak chceli by sme zdôrazniť, že nikto nechce výzbroj na to, aby iba stála," povedal poľský premiér. Dodal, že na západnej Ukrajine v dôsledku ruských raketových útokov umierajú ľudia.



"Takže dodané zbrane by mali slúžiť čo najviac na ochranu ukrajinského vzdušného priestoru. Takto by zároveň chránili aj poľský vzdušný priestor," dodal.