Morawiecki privítal víťazstvo Meloniovej v talianskych voľbách

Varšava/Rím 26. septembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok privítal víťazstvo krajnej pravice v nedeľňajších talianskych parlamentných voľbách, v ktorých najviac hlasov získala krajne pravicová strana Bratia Talianska (Fratelli d'Italia; FdI) Georgie Meloniovej. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP.



"Skvelé víťazstvo! Blahoželám!", napísal Morawiecki na sociálnej sieti a pridal obrázok emoji vyjadrujúce, že Poľsko a Taliansko držia pevne spolu.



Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) a FdI sú členmi pravicovej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente.



"Som rada, že v ďalšej európskej krajine preberá zodpovednosť strana zo skupiny ECR," napísala na Twitteri bývalá poľská premiérka Beata Szydlová, ktorá je tiež členkou PiS.



Spoločné hodnoty a názory medzi PiS a FdI takisto ocenili aj ďalší poľskí politici, všíma si AFP.



Námestník poľského ministra spravodlivosti Michal Wójcik na sociálnej sieti uviedol, že Meloniovej víťazstvo predstavuje "prehru" pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorú označil za "predstaviteľa protidemokratických síl v EÚ".



Meloniovej strana na základe výsledkov po sčítaní takmer všetkých volebných hlasov získala približne 26 percent, sumarizuje agentúra AP. FdI je súčasťou stredopravého zoskupenia so stranou Liga Mattea Salviniho a so stranou Vpred Taliansko (FI), na čele ktorej je bývalý viacnásobný taliansky premiér Silvio Berlusconi.



FdI s "neofašistickými koreňmi" by mohla v Taliansku vytvoriť vôbec prvú vládu pod vedením krajnej pravice od čias druhej svetovej vojny, domnieva sa AP.



Meloniová by sa v novodobých dejinách Talianska mohla stať vôbec prvou ženou vo funkcii predsedu vlády.