Morawiecki: Putin je nebezpečnejší než Hitler alebo Stalin

Varšava/Londýn 11. mája (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu označil ruského prezidenta Vladimira Putina za nebezpečnejšieho, než bol nemecký nacistický vodca Adolf Hitler či sovietsky líder Josif Vissarionovič Stalin. Napísal to v článku, ktorý vyšiel v britskom denníku The Daily Telegraph.



Morawiecki vysvetlil, že Putin má oproti Hitlerovi a Stalinovi k dispozícii ničivejšie zbrane a tiež sociálne siete, prostredníctvom ktorých "nakazil internet miliónmi dezinformácií". Podľa šéfa poľského kabinetu je preto "jedinou šancou pre Rusko a civilizovaný svet deputinizácia – podobne ako kedysi v Nemecku denacifikácia".



"Putinova ideológia 'ruského sveta' je dnešným ekvivalentom komunizmu a nacizmu v 20. storočí," napísal Morawiecki. Táto ideológia podľa poľského premiéra vedie k tomu, že Rusko si pre seba vymýšľa osobitné práva, a tým predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu. Morawiecki je preto presvedčený, že túto ideológiu je potrebné "úplne vykoreniť".



"Ak Európa Putina nezastaví, pošle svoje vojská ďalej do Európy," varoval Morawiecki.



Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára, o stále prebiehajúcej "špeciálnej vojenskej operácii" hovorí ako o zameranej na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny.