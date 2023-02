Morawiecki: Rozhodnutie o stíhačkách pre Ukrajiny musí prísť od NATO

Varšava/Londýn 10. februára (TASR) - Akékoľvek rozhodnutie o dodávke bojových lietadiel Ukrajine musí prísť od NATO. Povedal to v piatok poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Guardian.



"Poľsko sa rozhodne, ako postupovať, ak bude prijaté jednohlasné rozhodnutie, že na Ukrajinu môžu byť dodané bojové lietadlá," povedal Morawiecki.



Morawiecki na tlačovej konferencii v Bruseli okrem toho povedal, že "niektoré krajiny" na summite EÚ nesúhlasili s jeho návrhmi týkajúcimi sa dodávok munície Kyjevu.



Poľsko je podľa neho presvedčené, že spoločné nákupy aj výroba munície by boli "v záujme všetkých členských krajín NATO a EÚ a aj v záujme Ukrajiny". Tento návrh sa však nestretol s pozitívnou reakciou niektorých členských krajín, ktoré však Morawiecki nekonkretizoval.



Poľsko tiež podľa poľského premiéra "nevylučuje" uzavretie ďalších hraničných priechodov s Bieloruskom z dôvodu "rastúceho napätia" a ich možného zneužitia Rusmi a Kremľom, píše The Guardian.



Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski vo štvrtok oznámil, že poľsko-bieloruský hraničný priechod Bobrowniki na severovýchode krajiny bude od piatkového poludnia uzatvorený až do odvolania, a to v záujme "štátnej bezpečnosti".