Morawiecki: Ruské víťazstvo nad Ukrajinou by bolo pohromou pre Európu

Kyjev 9. septembra (TASR) – Víťazstvo Ruska nad Ukrajinou by bolo katastrofálne nielen pre túto krajinu, ale aj pre celú Európu. Poľský premiér Mateusz Morawiecki to vyhlásil v piatok počas návštevy Kyjeva, informuje TASR na základe správy poľskej tlačovej agentúry PAP.



Morawiecki pricestoval do ukrajinskej metropoly s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom. Po rozhovoroch s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedol, že Ukrajina musí zvíťaziť vo vojne s Ruskom, keďže ruské víťazstvo by znamenalo zánik európskych hodnôt.



"Znamenalo by to pohromu pre Európu a bolo by to závažnou porážkou nielen pre Ukrajinu, ale celý kontinent. Bolo by nielen nemožné zachovať európske hodnoty, za ktoré dnes bojuje Ukrajina, ako sloboda, nezávislosť, bratstvo a právo na život, ale všetky tieto hodnoty by boli aj stratené," povedal Morawiecki na tlačovej konferencii.



Uviedol tiež, že sankcie EÚ voči Rusku fungujú a pre ruskú ekonomiku budú čoraz bolestivejšie, hoci Moskva uisťuje o opaku a "snaží sa tváriť statočne". Za mimoriadne dôležité okrem toho označil urýchlenie vyplatenia miliardovej finančnej pomoci, ktorú Ukrajine schválila Únia.



Morawiecki dodal, že v súvislosti s očakávanou energetickou krízou je Ukrajina pripravená dodávať Poľsku elektrinu a pomôcť tak znížiť využívanie uhlia na jej výrobu, informovala agentúra AP.



Zelenskyj sa poďakoval Morawieckemu a Levitsovi za podporu ich krajín pre Kyjev v boji proti Rusku a najmä za snahu zabezpečiť jej finančnú pomoc EÚ. Kyjev podľa ukrajinského lídra považuje Poľsko i Lotyšsko za spoľahlivých partnerov.