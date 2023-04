Morawiecki si uctil obete povstania vo varšavskom židovskom gete

Varšava 18. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki adresoval účastníkom spomienkového podujatia pri príležitosti stredajšieho 80. výročia povstania vo varšavskom židovskom gete list, v ktorom vyjadril úctu židom i Poliakom, ktorí sa postavili nacistickému režimu. V utorok to uviedla agentúra PAP, informuje TASR.



Spomienková akcia sa konala pri Pamätníku spoločného utrpenia židov a Poliakov vo Varšave, ktorý sa nachádza v areáli bývalého štadióna, kde nacisti zavraždili viac ako 7000 ľudí.



"Dnes si pripomíname tragédiu poľského a židovského národa... zišli sme sa tu v predvečer 80. výročia povstania vo varšavskom gete, aby sme vzdali hold všetkým poľským občanom, ktorí vzali do rúk zbrane a povedali rozhodné 'nie' nemeckým vyhladzovacím praktikám," napísal Morawiecki v liste.



Poľský premiér zároveň dodal, že "varšavský pamätník a mauzoléum sú symbolmi tragickej kapitoly v dejinách spoločného osudu (židov a Poliakov)".



Agentúra AP pripomína, že tisícky ľudí sa zišli i na mieste bývalého koncentračného tábora Auschwitz, aby sa zúčastnili na Pochode živých na pamiatku obetí holokaustu. Boli medzi nimi i prezidenti Poľska a Talianska - Andrzej Duda a Sergio Mattarella.



Niektorí z účastníkov pochodu pocestujú na druhý deň do Varšavy na pietne slávnosti pri príležitosti výročia povstania v gete, na ktorých sa okrem Dudu zúčastnia aj prezidenti Nemecka a Izraela. Toto povstanie bolo zároveň najväčším aktom židovského odporu počas holokaustu, uvádza AP.



Pamiatku približne šiestich miliónov Židov, ktorí boli zabití počas holokaustu, si v utorok - už tradične dvoma minútami ticha - pripomenuli aj obyvatelia Izraela.