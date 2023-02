Morawiecki: Sme pripravení viesť výcvik Ukrajincov na stíhačky F-16

Kyjev 24. februára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok uviedol, že jeho krajina je pripravená uskutočniť výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Áno, sme pripravení viesť v Poľsku výcvik zameraný na stíhačky F-16," povedal Morawiecki novinárom počas návštevy Kyjeva. "Zdôrazňujem, že toto by sa malo dohodnúť v širšej koalícii, avšak Poľsko je pripravené vykonávať takýto výcvik."



Šéf poľskej vlády tiež ohlásil, že Varšava dodá Kyjevu ďalšie tanky "do niekoľkých dní". "Dokážeme uskutočniť prevoz tankov čoskoro... aj za niekoľko dní dodáme veľmi dobré tanky PT-91 - na Ukrajinu dorazí 60 tankov," ohlásil.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak predtým oznámil, že na Ukrajinu už dorazili z Poľska prvé tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Morawiecki neskôr spresnil, že Varšava dodala štyri Leopardy.



"Dnes som sem prišiel nielen ponúknuť slová podpory, ale aj s vedomím, že na túto barbarskú agresiu musíme reagovať silou," vyhlásil Morawiecki, ktorý do Kyjeva pricestoval v piatok ráno, aby si pripomenul prvé výročie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a spoločne s premiérom Ukrajiny Denysom Šmyhaľom položil veniec k pamätníku padlých obrancov Ukrajiny v Kyjeve.



Ako konštatoval Morawiecki, najnovší - v poradí desiaty - navrhovaný balík sankcií EÚ voči Moskve je podľa neho "príliš slabý". Dodal, že Varšava navrhuje, aby na sankčný zoznam boli zaradené ďalšie osoby a tiež ďalšie ruské produkty.