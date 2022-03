Morawiecki: Švajčiarsko musí zmraziť účty ruských oligarchov

Varšava 21. marca (TASR) - Švajčiarsko musí zmraziť účty ruských oligarchov a skonfiškovať ich majetok. Vyhlásil to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki po stretnutí so švajčiarskym prezidentom Ignaziom Cassisom vo Varšave. TASR informácie priniesla na základe správ agentúr PAP a Reuters.



"Naliehavo žiadam Švajčiarsko, aby zmrazilo majetok ruských oligarchov. (Rusko) podniklo brutálny útok na Ukrajinu, kde ničí mestá a pácha vojnové zločiny. Hlavnou témou, o ktorej sme (so švajčiarskym prezidentom) hovorili, boli rôzne druhy sankčných mechanizmov. Vo Švajčiarsku má mnoho ruských oligarchov svoje účty," povedal Morawiecki a dodal, že zmrazené aktíva by sa mohli použiť pri povojnovej obnove Ukrajiny.



Ignazio Cassis počas tlačovej konferencie upozornil, že jeho krajina už prijala po vzore Európskej únie sankcie voči stovkám ľudí vrátane mnohých oligarchov.



"(Ruskí oligarchovia) nemôžu nakladať so svojím majetkom. Ak vlastnia spoločnosti vo Švajčiarsku, či už v sektore komodít alebo inde, opatrenia sa týkajú aj týchto spoločností. Niekoľko firiem už zbankrotovalo," povedal Cassis.



Švajčiarsky prezident spresnil, že sankčné opatrenia voči Rusku sú v súlade so švajčiarskou ústavou a nemenia nič na neutralite krajiny.