Morawiecki trvá na májovom termíne prezidentských volieb

Varšava 29. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu vyhlásil, že prezidentské voľby sa musia konať v máji tohto roka aj napriek pandémii koronavírusu, aby sa tak naplnili požiadavky ústavy.



Morawiecki však uznal, že je možné posunúť voľby o týždeň alebo o dva. Podľa súčasného termínu by sa mali konať 10. mája.



"Ústavní experti hovoria, že voľby by sa takisto mohli konať 17. alebo 23. mája," povedal Morawiecki.



"Rozhodneme sa v najbližšom čase," dodal.



Vládnuca konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) presadzuje voľby poštou. Takáto forma volieb je podľa predstaviteľov strany jediná bezpečná cesta.



V prieskumoch verejnej mienky vedie súčasný prezident Andrzej Duda, ktorý je kandidátom PiS. Dudovo funkčné obdobie vyprší 6. augusta.



Opozícia žiada odklad volieb o rok alebo o dva. V čase pandémie podľa nej nie je bezpečná žiadna forma volieb. Opoziční predstavitelia zároveň tvrdia, že súčasná situácia zvýhodňuje Dudu, keďže opoziční kandidáti nemôžu plnohodnotne viesť kampaň.



Európska únia a niektoré mimovládne organizácie sa obávajú o transparentnosť a slobodu plánovaných volieb v Poľsku.



Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v stredu vyhlásila, že rozhodnutie o dátume a spôsobe volieb zostáva na národných úradoch.



"Keby som bola poľskou občiankou, mala by som veľa otázok, pretože by som chcela mať férový prístup k voľbám," upozornila. "Rada by som videla kandidátov s férovým prístupom ku kampani," dodala Jourová.



Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) a bývalý poľský premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že sa na voľbách nezúčastní. Hlasovanie poštou považuje za protiústavné a nebezpečné.