Morawiecki upozornil na hrozbu rusko-čínskej spolupráce

Varšava 22. marca (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki označil v stredu po stretnutí so svojím japonským náprotivkom Fumiom Kišidom čínsko-ruskú alianciu za nebezpečnú. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a PAP.



Podľa Morawieckeho je dôležité, aby sa Poľsko a Japonsko spoločne postavili ruskej agresii. "Naše krajiny ležia na dvoch opačných stranách ruskej hranice, no dokonale rozumieme hrozbe, ktorú ruský imperializmus predstavuje pre svetový mier a medzinárodný poriadok," uviedol poľský premiér počas spoločnej tlačovej konferencie s Kišidom.



Premiéri sa streli v Poľsku krátko po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching odcestoval z Moskvy, kde strávil niekoľko dní a rokoval s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom.



"Návšteva čínskeho prezidenta v Moskve nás znepokojuje," uviedol Morawiecki. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo nárastu spolupráce Ruska a Číny.



Kišida pricestoval do Poľska práve zo susednej Ukrajiny, kde bol v utorok na vopred neohlásenej návšteve. Japonský premiér vyzdvihol pomoc, ktorú Poľsku poskytuje Ukrajina. Práve pre rastúcu záťaž, ktorú táto pomoc predstavuje, dostane Poľsko od Japonska rozvojovú pomoc.



"Informoval som premiéra, že sme sa rozhodli... z Poľska urobiť poberateľa oficiálnej rozvojovej pomoci aj napriek tomu, že Poľsko sa už ekonomicky rozvíja a nie je klasifikované ako krajina, ktorá by mala túto pomoc dostávať," uviedol Kišida.



Morawiecki japonskému premiérovi poďakoval za návštevu Ukrajiny, ktorá podľa neho predstavuje "jasný dôkaz a symbol podpory ambícií Ukrajiny, plánov na zachovanie jej suverenity a územnej celistvosti a obrany slobody a demokracie".



"Pred našimi očami sa rodí nový geopolitický poriadok... Krajiny, ktoré rovnako rozmýšľajú o mieri, stabilite a slobode, musia veľmi úzko spolupracovať," dodal poľský premiér.