Morawiecki: Vagnerovci v Bielorusku môžu byť využití na provokácie

Varšava 3. augusta (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki zastáva názor, že žoldnieri ruskej polovojenskej Vagnerovej skupiny boli presunutí do Bieloruska s cieľom destabilizovať východné krídlo NATO. Dodal tiež, že Poľsko a susedná Litva odhadujú, že v Bielorusku sa nachádza približne 4000 vagnerovcov, ktorí by mohli byť využití na provokácie.



"Musíme byť pripravení na to, že počet provokácií bude narastať," povedal Morawiecki po štvrtkovom stretnutí s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom, informovala britská stanica BBC.



Prítomnosť vagnerovských bojovníkov je pre Rusko spôsobom, "ako otestovať reakciu Poľska a reakciu našich spojencov", upozornil Morawiecki s tým, že vagnerovci predstavujú reálnu hrozbu pre stabilitu na východnom krídle Aliancie.



Morawiecki a Nauséda sa stretli v oblasti Suwalského priesmyku - strategicky dôležitého úseku poľského územia ležiaceho medzi Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.



Minulú sobotu Morawiecki uviedol, že do priľahlej oblasti Bieloruska neďaleko poľských hraníc bolo presunutých viac ako 100 vagnerovských žoldnierov.



Bielorusko existenciu akýchkoľvek plánov na destabilizáciu susedných štátov popiera.



Západom neuznaný bieloruský líder Alexandr Lukašenko pred niekoľkými dňami vyhlásil, že Bielorusko Suwalki nepotrebuje. "Nepresúvame sa týmto koridorom, ani do neho nesmerujeme," vyhlásil.



Vagnerova skupina posilňuje svoju prítomnosť v Bielorusku od svojej neúspešnej vzbury proti ruským orgánom z konca júna. Počas nej sa Lukašenko stal sprostredkovateľom medzi vodcom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Po rokovaniach Lukašenko ponúkol Prigožinovi a jeho žoldnierom bezpečné útočisko v Bielorusku, uviedla agentúra PAP.



V dôsledku presunu vagnerovcov do táborov v Bielorusku sa poľské vedenie rozhodlo posilniť svoje jednotky na východnej hranici, pričom tam vyslalo viac ako 1000 vojakov.