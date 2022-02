Morawiecki v Kyjeve: Byť susedom Ruska je ako žiť na úpätí sopky

Kyjev 1. februára (TASR) - Británia, Poľsko a Ukrajina pracujú na posilnení trojstrannej spolupráce, najmä v súvislosti s rastúcimi obavami z ruskej vojenskej intervencie na Ukrajine. Na spoločnej tlačovej konferencii v Kyjeve to v utorok potvrdili premiéri Ukrajiny a Poľska Denys Šmyhaľ a Mateusz Morawiecki. TASR čerpala tieto informácie z agentúr Reuters a PAP.



"Dúfam, že v najbližšej dobe budeme môcť oficiálne spustiť nový regionálny formát spolupráce Ukrajina-Poľsko-Británia, a to v kontexte ruskej agresie. Mali by sme podpísať trojstranný dokument o spolupráci s cieľom zvýšiť bezpečnosť v regióne," vyhlásil Šmyhaľ.



Morawiecki zdôraznil, že Poľsko pomôže Ukrajine dodávkami plynu, zbraní a pošle mu tiež humanitárnu a ekonomickú pomoc.



"Mať za suseda Rusko je ako žiť na úpätí sopky," zdôraznil Morawiecki. Dodal, že Varšava pošle Kyjevu delostreleckú muníciu, mínomety, prenosné systémy protivzdušnej obrany a sledovacie drony.



Poľský premiér vyzval Nemecko, aby neuviedlo do prevádzky plynovod Nord Stream 2 (Severný prúd 2). "Spustením tohto plynovodu Nemecko nabíja pištoľ (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi, ktorou bude môcť vydierať celú Európu," myslí si Morawiecki.



Ako ďalej oznámil, ministri zahraničných vecí spomínaných troch krajín pracujú na prehĺbení spolupráce vo viacerých oblastiach.



Nový formát trojstrannej spolupráce Ukrajiny, Poľska a Británie oznámil v utorok v parlamente ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajinu v priebehu utorka navštívi aj britský premiér Boris Johnson.