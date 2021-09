Morawiecki: V Moskve a Minsku majú scenáre proti suverenite Poľska

Varšava 6. septembra (TASR) - V Moskve a Minsku sú rozpísané scenáre, ktoré ohrozujú suverenitu Poľska. Vyhlásil to počas pondelkovej rozpravy v poľskom parlamente premiér Mateusz Morawiecki, píše agentúra PAP.



Poľský Sejm rokuje o rozhodnutí prezidenta Andrzeja Dudu vyhlásiť výnimočný stav v súvislosti s bezprecedentným prílevom migrantov snažiacich sa dostať do Poľska a ďalších krajín EÚ susediacich s Bieloruskom.



"Dnes jasne vidíme, že v Moskve a Minsku sú rozpísané scenáre, ktoré ohrozujú našu suverenitu a ohrozujú bezpečnosť poľského štátu," povedal Morawiecki. Situáciu na východnej hranici Poľska, ktorá je zároveň aj hranicou Európskej únie, nazval výsledkom "politickej provokácie" v podobe pokusu "pretlačiť cez poľskú hranicu tisícky až desiatky tisíc nelegálnych migrantov".



Premiér zároveň vyzval poslancov, aby podporili minulotýždňové rozhodnutie vlády a prezidenta o zavedení 30-dňového núdzového stavu na poľsko-bieloruských hraniciach.



Poľsko, Litva a Lotyšsko obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie z Iraku, Afganistanu či Sýrie režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nich snaží vyvolať v EÚ nestabilitu v odvete za sankcie voči Minsku.



V Bielorusku sa podľa odhadov poľských pohraničných síl nachádza viac ako 10.000 utečencov z krízových regiónov, ktorí sa chcú dostať do EÚ.