Morawiecki: Vagnerovci predstavujú ohrozenie pre Poľsko

Katovice 20. júla (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina predstavuje ohrozenie pre Poľsko a východné krídlo NATO. Uviedol to vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki po rokovaní s českým premiérom Petrom Fialom. Vlády týchto dvoch krajín v Katoviciach rokovali aj o utečencoch z Ukrajiny, migrácii či energetike. TASR správu prevzala zo spravodajského servera Novinky.cz.



Morawiecki pripomenul, že Vagnerova skupina sa v Bielorusku nachádza v čoraz väčšom počte a uskutočňuje cvičenia v blízkosti poľských hraníc.



"Musíme sledovať, čo sa deje, pretože sa snažia destabilizovať východné krídlo NATO a chcú, aby sme boli slabí. My sa snažíme ukázať spoločnú tvrdosť," povedal poľský premiér.



Bieloruské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že inštruktori z ruskej Vagnerovej skupiny začali s výcvikom príslušníkov bieloruských špeciálnych jednotiek. Poľsko následne posilnilo bezpečnostné opatrenia na hraniciach s Bieloruskom.



Fiala po rokovaní uviedol, že vzťahy ČR a Poľska sú v súčasnosti dôležitejšie než predtým. Obe krajiny sú podľa jeho slov zo všetkých krajín najviac zaťažené utečeneckou vlnou z Ukrajiny a od ostatných štátov by očakával, že im v tom viac pomôžu.



ČR a Poľsko sa podľa neho zhodujú v úsilí čeliť nezákonnej migrácii. "Chceme zastaviť nezákonnú migráciu. Nič na tom nemenia ani rozdiely v stratégii ohľadne migračného paktu," povedal.



Poľsko spolu s Maďarskom na nedávnom zasadnutí Rady ministrov EÚ hlasovali proti novým migračným pravidlám.



Poľská a česká vláda v Katoviciach absolvovali už v poradí ôsmu medzivládnu konzultáciu. Rokovali aj o energetike, plynovode Stork II, rozvoji jadrovej energetiky, dopravnej infraštruktúre a o súčasnom programe EÚ. "Chceme, aby došlo k úprave normy Euro 7. Verím, že sa nám podarí túto normu výraznejšie zmeniť, aby viac zodpovedala realite," povedal Fiala v spojitosti s normou o znížení škodlivých emisií.



Vlády ČR a Poľska sa tiež zhodli, že po odstúpení Ruska od obilnej dohody je potrebné umožniť čo najrýchlejšie spriechodnenie koridorov a zabezpečiť prepravu ukrajinského obilia mimo krajín EÚ.