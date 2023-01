Morawiecki verí, že Nemecko schváli dodanie tankov na Ukrajinu

Varšava 16. januára (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki verí, že Nemecko schváli plán Poľska na zaslanie tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Morawiecki to povedal v pondelok pred avizovaným rozhovorom s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom o tomto pláne. TASR prevzala správu z agentúry PAP.



Poľský prezident Andrzej Duda oznámil ochotu poskytnúť Ukrajine 14 tankov Leopard 2 minulú stredu po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v západoukrajinskom meste Ľvov. Tieto tanky sú navrhnuté a vyrobené v Nemecku. Berlín teda musí v súlade s platnými dohodami každú dodávku nemeckých zbraní tretím stranám vopred schváliť.



"Neverím, že Nemecko rýchlo neschváli odovzdanie tankov Leopard 2 Ukrajine," povedal poľský premiér. Dodal, že Kyjev potrebuje "moderné, západné tanky".



Británia v sobotu prisľúbila Ukrajine dodanie 14 tankov Challenger 2. Stala sa tak prvou západnou krajinou, ktorá poskytne ukrajinskej armáde tanky na boj proti ruským inváznym jednotkám.



Morawiecki tvrdí, že Poľsko je tiež pripravené Kyjevu dodať tanky a poukázal na to, že vojna na Ukrajine ohrozuje aj bezpečnosť Poľska. "Pre stabilitu a pre mier... je dôležité prestať konať zdržanlivo a začať ponúkať (Ukrajine) skutočnú podporu tak, ako to robia Poľsko, USA a Británia," uzavrel poľský premiér.