Morawiecki: Vynaložíme na obranu viac než ostatní členovia NATO

Varšava 30. januára (TASR) - Zámer Poľska vynaložiť tento rok na obranu až štyri percentá svojho HDP môže byť najambicióznejší zo všetkých členských krajín NATO. Povedal to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



Morawiecki navštívil v pondelok spoločne s poľským ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom 18. mechanizovanú divíziu ozbrojených síl v meste Siedlce na východe Poľska.



Na tlačovej konferencii následne premiér povedal, že jeho vláda si za prioritu vytýčila posilnenie poľských ozbrojených zložiek. Vyjadril tiež želanie, aby bolo na území Poľska nasadených viac vojakov NATO.



Vojna na susednej Ukrajine podnietila poľskú vládu k posilneniu početného stavu a kapacít armády, pripomína PAP.



"Tento rok práve pre to vynaložíme bezprecedentné úsilie a na ozbrojené sily minieme štyri percentá HDP, čo by mohli byť vôbec najvyššie výdavky na armádu spomedzi všetkých členských krajín NATO," povedal v pondelok Morawiecki.



Poľsko vykonalo za posledný rok viacero rozsiahlych nákupov vojenského arzenálu. Od Spojených štátov kúpilo tanky Abrams a raketomety HIMARS a od Južnej Kórey taktiež tanky, ako aj húfnice a stíhačky.