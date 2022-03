Morawiecki vyzval EÚ na úplný zákaz obchodovania s Ruskom

Varšava 19. marca (TASR) - Poľsko navrhuje, aby Európska únia pridala k najnovšiemu štvrtému balíku protiruských sankcií čo najskôr aj úplnú obchodnú blokádu. Oznámil to v sobotu poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR prevzala túto informáciu z agentúry PAP.



Blokáda by sa týkala tak námorných prístavov, kam by mali zákaz vstupu na lode s ruskou vlajkou a s ruským tovarom, ako aj prepravy tovarov po súši.



Takýto krok "dodatočne prinúti Rusko zvážiť, či by nebolo lepšie zastaviť túto krutú vojnu", uviedol Morawiecki v Lubiczówe pri Varšave počas návštevy firmy Telesystem-Mesko vyrábajúcej komponenty pre prenosné protilietadlové systémy.



Morawiecki zdôraznil, že ide "o život a smrť desiatok, možno aj stoviek tisíc ľudí, týka sa suverénnej krajiny — Ukrajiny, ale aj bezpečnosti NATO". "Voči Rusku musíme ukázať našu silu a odhodlanie, inak budeme musieť v blízkej budúcnosti zaplatiť vyššiu cenu," povedal.



Uviedol tiež, že na vedenie vojny sú potrebné peniaze, Poľsko preto pravidelne presúva čoraz viac prostriedkov na modernizáciu svojej armády. V nasledujúcich rokoch bude tento proces pokračovať "v bezprecedentných rozmeroch".



Podľa Morawieckého je takisto potrebné pripraviť celoeurópsky plán obnovy pre Ukrajinu, ktorý by mali spolufinancovať najbohatšie európske krajiny, pretože premeškali okamih, keď bolo možné zastaviť ruskú agresiu. O tejto téme chce hovoriť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré sa uskutoční 24. a 25. marca a zúčastní sa na ňom aj americký prezident Joe Biden.



Štvrtý balík sankcií EÚ prijatý tento týždeň zavádza okrem iného zákaz akýchkoľvek transakcií s určitými štátnymi podnikmi z viacerých odvetví vojensko-priemyselného komplexu Ruskej federácie. Znamená zákaz dovozu do EÚ výrobkov z ocele, na ktoré sa uplatňujú ochranné opatrenia, čo pre Rusko predstavuje stratu príjmov z vývozu vo výške približne 3,3 miliardy eur. Únia výpadok týchto výrobkov vykompenzuje zvýšením dovozných kvót v prospech iných tretích krajín.



Zoznam sankcionovaných osôb a subjektov rozšíril o mená ďalších ruských oligarchov a predstaviteľov podnikateľskej elity spájanej s Kremľom, ako aj o spoločnosti aktívne vo vojenskej a obrannej oblasti, ktoré logisticky a materiálne podporujú inváziu na Ukrajinu.