Morawiecki vyzval občanov Poľska, aby zostali pokojní

Varšava 16. novembra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v noci na stredu vyzval obyvateľov Poľska, aby zachovali pokoj v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo v utorok v pohraničí s Ukrajinou a pri ktorom prišli o život dve osoby.



Podľa spravodajského webu TVN24.pl Morawiecki apeloval na občanov Poľska, aby boli opatrní, obozretní a nenechali sa zmanipulovať. Obrátil sa aj na politické strany a požiadal ich, aby sa správali zodpovedne a boli jednotné.



"Chaos je zbraň, ktorú Rusko používa. Nemôžeme podľahnúť manipulácii a falošným správam. Buďme obozretní," vyzval Morawiecki.



Zdôraznil tiež záruky, ktoré v tejto situácii pre Poľsko vyplývajú z jeho členstva v aliancii NATO.



Uviedol, že Poľsko analyzuje situáciu a vedie so spojencami rokovania o možnom použití článku 4 Severoatlantickej zmluvy, čo by znamenalo konzultácie medzi spojencami NATO.



Potvrdil rozhodnutie bezpečnostnej rady, že vybrané jednotky poľských ozbrojených síl dostali rozkaz zvýšiť stupeň svojej pohotovosti.



V rámci svojho vyhlásenia pre médiá Morawiecki súčasne informoval o krokoch, ktoré po incidente v obci Przewodów ležiacej neďaleko hraníc s Ukrajinou podniklo poľské vedenie - vrátane telefonátov s predstaviteľmi spojeneckých krajín.



Uviedol, že poľská strana pracuje na zistení všetkých príčin výbuchu v Przewodówe, pričom spolupracuje aj medzinárodnými expertmi, ktorí boli prizvaní do tímu poľských vyšetrovateľov.



Poľský premiér potvrdil, že na poľské ministerstvo zahraničných vecí bol povolaný veľvyslanec Ruskej federácie vo Varšave, aby podal vysvetlenie k incidentu v poľskom pohraničí.