Morawiecki vyzýva EÚ, aby držala krok s finančnou pomocou USA Ukrajine

Varšava 4. októbra (TASR) - Európska únia by mala poskytovať Ukrajine rovnakú finančnú pomoc ako Spojené štáty, ktoré jej dávajú až 1,5 miliardy dolárov mesačne. Navrhuje to poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR na základe správy poľskej agentúry PAP.



Morawiecki je podľa svojho príspevku na sociálnej sieti Facebook presvedčený, že cieľom Ruska je bankrot Ukrajiny. Rusko kalkuluje, že ak nebude Ukrajina schopná vyplácať štátnych zamestnancov a dôchodcov, poklesne aj jej bojová morálka, vysvetlil Morawiecki.



"Spojené štáty prisľúbili Ukrajine od jednej až do jeden a pol miliardy dolárov mesačne. Európska únia by mala Ukrajine poskytnúť takú istú sumu," vyzval Morawiecki.



Európska únia sa v pondelok v memorande o porozumení zaviazala poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške päť miliárd eur vo forme pôžičiek s niekoľkoročnou splatnosťou. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis vysvetlil, že tieto peniaze by mali ísť na bezprostredné zabezpečenie likvidity ukrajinského štátu a vyplácanie miezd a dôchodkov. Prvá tranža má prísť na Ukrajinu v polovici októbra, ďalšie dve ešte do konca tohto roka.