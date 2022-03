Morawiecki: Zhabané majetky Rusov by mali ísť na obnovu Ukrajiny

Varšava 14. marca (TASR) - Zmrazené a skonfiškované majetky Rusov by sa mali použiť na vytvorenie fondu na obnovu Ukrajiny, vyhlásil v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Morawiecki pre PAP povedal, že ruské majetky boli vybudované na krvi nevinných obetí a mali by poslúžiť na obnovu suverénnej Ukrajiny.



Premiér to uviedol po stretnutí s premiérmi Litvy a Ukrajiny. Tieto tri krajiny tvoria takzvaný Lublinský trojuholník. Ide o trojstrannú platformu pre politickú, hospodársku, kultúrnu a sociálnu spoluprácu medzi Litvou, Poľskom a Ukrajinou, ktorej cieľom je podpora integrácie Ukrajiny do EÚ.



Stretnutie sa konalo vo varšavskom Kráľovskom paláci a bolo venované vojne a podpore Ukrajiny.



Ako povedal Morawiecki, tieto tri krajiny pred 30 rokmi znovu dosiahli nezávislosť. "Chceli sme a chceme spolupracovať mierumilovne, spolupracovať medzi sebou a so všetkými našimi východnými susedmi," povedal. "Máme iba takéto zámery. Ak však niekto brutálne vtrhne do našich domovov - ničí, rabuje, vraždí a znásilňuje, potom sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme voči tomuto barbarstvu zasiahli," vyhlásil.



Poľský premiér zdôraznil, že hoci Ukrajina nie je súčasťou Európskej únie, je "v srdci Európy a v srdciach stoviek, miliónov občanov".



"Je to veľmi dôležité, pretože my urobíme pre Ukrajinu všetko, aby sa pripravili náležité procedúry, ktoré privedú Ukrajinu bližšie k členstvu v Európskej únii," pokračoval Morawiecki a dodal, že je mimoriadne dôležité dať Ukrajincom nádej na obnovu a na budúcnosť.



Morawiecki povedal, že nádej je potrebné podporiť aj "obrovským fondom vytvoreným na základe zmrazeného a zhabaného ruského majetku".