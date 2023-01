Morawiecki:Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať Leopardy Ukrajine

Varšava 23. januára (TASR) - Poľská vláda požiada Berlín o povolenie poslať Ukrajine tanky Leopard nemeckej výroby. Tanky však Kyjevu pošle aj bez povolenia Nemecka. Vyhlásil to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Poľsko sa snaží vybudovať koalíciu krajín, ktoré sú pripravené poslať tanky Leopard Ukrajine. "Požiadame (Nemecko) o povolenie... no ak nakoniec toto povolenie nedostaneme, v rámci našej malej koalície, ak v nej aj Nemecko nebude, naše tanky spolu s ostatnými Ukrajine odovzdáme," uviedol Morawiecki.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v nedeľu uviedla, že Varšava ešte oficiálne Berlín nepožiadala o povolenie poslať Ukrajine tanky Leopard, ktoré má poľská armáda. Ak však žiadosť predloží, Nemecko nebude podľa Baerbockovej "stáť v ceste".



Slová nemeckej ministerky označil Morawiecki za "iskierku nádeje", že Berlín by sa nakoniec ku spomínanej koalícii mohol pridať. Vyjadril tiež nádej, že Berlín Ukrajine poskytne modernejšie ťažké vojenské vybavenie.



"Na vládu v Berlíne stále vyvíjame tlak, aby svoje Leopardy sprístupnila," uviedol Morawiecki s tým, že Nemecko má v aktívnej službe viac ako 350 tankov Leopard a ďalších asi 200 v skladoch.



Nemecko je jedným z hlavným dodávateľov zbraní na Ukrajinu. Pri navyšovaní svojej vojenskej pomoci je však Berlín vždy opatrný. Váhavosť Nemecka kritizujú najmä Poľsko a pobaltské krajiny, ktoré sa cítia byť najohrozenejšie obnovením ruskej agresie.



Ukrajinská vláda tvrdí, že tanky Leopard sú dôležité na to, aby mohla ukrajinská armáda premôcť na bojisku ruské sily. Podľa Moskvy dodávky moderných západných zbraní na Ukrajinu zvyšujú riziko vzniku katastrofy.