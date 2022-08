Morawiecki:Postoj voči Rusku ukáže, ako si krajiny EÚ cenia demokraciu

Paríž 29. augusta (TASR) - Postoj, ktorý členské krajiny EÚ zaujali voči Rusku, ukáže, nakoľko si cenia demokraciu. Povedal to v pondelok v Paríži poľský premiér Mateust Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Reakcia na ruskú vojnu je skutočný test na to, aby sme ukázali, že skutočne podporujeme demokratické hodnoty," povedal Morawiecki vo svojom príhovore na konferencii francúzskeho zväzu zamestnávateľov (MEDEF).



Poľský premiér dodal, že členské krajiny EÚ musia okrem konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou držať spolu aj voči ďalším výzvam, najmä pandémii ochorenia COVID-19, svetovej hospodárskej kríze a hroziacej energetickej a potravinovej kríze. Morawiecki upozornil aj na dôležitosť zníženia závislosti Európy na ruskej rope a plyne, píše PAP. Za najlepší spôsob, ako sa Európa môže oslobodiť od súčasnej krízy, označil hospodársku spoluprácu a spoločné investície.



Morawiecki francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona požiadal o urýchlené dodávky zbraní na Ukrajinu a o viac finančnej podpory pre túto krajinu, píše PAP. Pripomenul, že Európska komisia v polovici mája schválila pomoc Ukrajine vo výške až do deväť miliárd eur. Ukrajina podľa jeho slov na tieto prostriedky stále čaká.