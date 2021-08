Morawieczki: Bielorusko chce vyvolať celoeurópsku migračnú krízu

Varšava 25. augusta (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v utorok obvinil Bielorusko, že organizuje prílev migrantov do krajín EÚ, čím sa snaží vyvolať celoeurópsku migračnú krízu. Postup Minska označil za provokáciu, informovala poľská agentúra PAP.



Poľsko a pobaltské štáty opakovane tvrdia, že režim bieloruského lídra Alexandra Lukašenka sa ich zámerne snaží destabilizovať tým, že na ich hranice dováža migrantov.



"Režim Alexandra Lukašenka si vybral zlé hranice, keďže Poľská hranica je - a bude - dobre chránená," povedal novinárom Morawiecki po stretnutí s predstaviteľmi poľskej pohraničnej stráže, armády a polície vo východopoľskej pohraničnej obci Kužnica.



"Lukašenkov režim si vybral poľsko-bieloruskú hranicu za miesto pre provokáciu, v rámci ktorej tlačí Iračanov smerom k poľským hraniciach... títo ľudia sú len nástrojom jeho zahraničnej politiky," povedal Morawieczki.



Ubezpečil pritom, že jeho vláda je pripravená zaistiť bezpečnosť Poľska a ochrániť jeho obyvateľov pred rizikom masovej migrácie, ktorú sa snaží podnecovať Lukašenko.



Koncom mája bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov. Zvýšený migračný tlak z bieloruského územia zaznamenáva aj Poľsko, pričom tamojšia vláda dlhodobo uplatňuje voči utečencom reštriktívnu politiku.