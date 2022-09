Morawiecki:Poľsko odmietne návrh eurokomisie znížiť Maďarsku financie

Budapešť/Varšava 19. septembra (TASR) - Poľsko bude rozhodne proti tomu, aby európske inštitúcie krátili vyplácanie eurofondov pre Maďarsko. Podľa agentúry MTI to v nedeľu večer vyhlásil predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.



Premiér tak na tlačovej konferencii reagoval na skutočnosť, že Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila znížiť finančné prostriedky vyplácané Maďarsku zo spoločného rozpočtu Európskej únie. Pozastavených by malo byť približne 7,5 miliardy eur, a to pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii.



Varšava sa podľa slov poľského ministerského predsedu zo všetkých síl postaví proti akýmkoľvek opatreniam európskych inštitúcií, ktorých cieľom by bolo nespravodlivo pripraviť ktorýkoľvek členský štát EÚ o finančné zdroje únie, najmä Maďarsko.



Morawiecki súčasne vyjadril nádej, že na prelome tohto a budúceho roka aj Poľsko dostane pridelené prostriedky z nového rozpočtového rámca Európskej únie.



Eurokomisia už Budapešti blokuje približne šesť miliárd eur z fondu obnovy po pandémii covidu, a to z rovnakých dôvodov súvisiacich s korupciou. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá sa s Európskou komisiou dosiaľ nedohodla na pláne použitia týchto prostriedkov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)